До этого Минфин планировал разместить ценные бумаги на меньшую сумму

Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов на 12 лет после того, как отменила выпуск евробондов из-за отставки главы НБУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Ставка по евробондам составляет 7,253%.

"Воспользовавшись рыночной конъюнктурой, вчера (23 июля. – Ред.) Украина выпустила облигации на сумму 2 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году, примерно 850 млн долларов из которых пойдут на частичный выкуп украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2021 и 2022 годах", – сообщили в Минфине.

В ведомстве заверили, что размещение позволит Украине выровнять график погашения госдолга и уменьшить бюджетные риски в 2021 и 2022 годах. Министерство подчеркивает, что продолжает реализовывать стратегию управления долгом.

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В тренде Украина заняла 2 млрд долларов через еврооблигации

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"Во второй раз в истории Украина проводит активную операцию по управлению государственным долгом на внешнем рынке (впервые такая операция проводилась в 2017 году). <...> В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - отметили в Минфине.

Ранее Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций из-за того, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Планировалось, что Украина разместит "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму 1,75 млрд долларов. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%. 2 июля размещение было отменено.

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

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