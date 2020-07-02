Отставка Смолия шокировала: Украина официально отменила выпуск евробондов

В министерстве сказали, что готовы сделать паузу в выпуске евробондов, чтобы инвесторы оценили риски

Заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия было сделано в максимально неудачный момент и шокировало бизнес. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

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По его словам, худшего момента для этого объявления не было.

"Время было максимально неудачное для этого заявления. Меня это откровенно шокировало", – сказал Марченко.

Он отметил, что после этого Украина приостановила выпуск евробондов.

"Мы показываем инвесторам, что готовы сделать определенную паузу, а потом дальше решать, что и как мы будем делать", – пояснил министр.

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Марченко добавил, что Минфин продолжит проводить рассудительного финансовую политику и ждет такой же монетарной политики от НБУ.

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Напомним, министр полагает, что резонансное решение главы Национального банка Якова Смолия подать в отставку, которое не на шутку встревожило бизнес, не приведет к существенным колебаниям курса доллара и не повлияет на макроэкономическую стабильность государства. Однако курс валют 2 июля все же нервно отреагировал на отставку главы НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начало июня и является рекордным показателем за всю историю. Высокий показатель средств на Едином казначейском счете обеспечили дивиденды ПриватБанка в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю июня 2020 года.

Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций из-за того, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Ранее планировалось, что Украина разместит "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму 1,75 млрд долларов. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%.

Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара до осени. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда вложить сбережения и сколько получится заработать:

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