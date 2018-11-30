Украина заняла шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины

Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге экспорта курятины и оказалась на шестом месте. Такие данные обнародовало Министерство сельского хозяйства США в аналитическом докладе "Поголовье скота и птицы: мировые рынки и торговля".

С начала 2018 года Украина экспортировала 300 тысяч тонн курятины. Годовой рост экспорта мяса птицы Украины составил 14,5%.

Первое место в рейтинге занимает Бразилия. Второе место занял Европейский Союз, третье – Таиланд. Замыкает десятку лидеров Канада.

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"Ожидается, что мировой экспорт поднимется на 4% в 2019 году – до рекордных 11,6 млн тонн. Ведущие экспортеры Бразилия и США получат наибольшую прибыль, хотя рост прибыли ЕС, Таиланда и Украины также будет значительным", – отмечают авторы доклада.

Ассоциация "Союз птицеводов Украины", в свою очередь, прогнозирует, что Украина по итогам 2018 года может увеличить экспорт мяса птицы на 7,4% – до 290 тыс. тонн. При этом в 2017 году уже было экспортировано рекордное количество мяса птицы – 270 тыс. тонн.

Напомним, ранее Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС. Страна удерживает позиции на европейском рынке, несмотря на конкуренцию.