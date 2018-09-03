Украина заплатила МВФ по старому долгу

Следующие выплаты Киев должен осуществить уже этой осенью

Украина 31 августа перечислила 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования), то есть 160,3 млн долларов Международному валютному фонду (МВФ), визит миссии которого в Киев запланирован на 6-19 сентября. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), передает FinClub.

Отмечается, что платеж был проведен по программе stand-by arrangement от апреля 2014 года.

Всего в течение августа Украина перечислила фонду 605,6 млн долларов.

Следующие платежи запланированы на 1 и 5 ноября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Долг Украины перед МВФ подсчитали в Минэкономразвития Напомним, в Министерстве финансов признали, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом о новом транше по программе расширенного финансирования EFF:

Ранее сообщалось, что Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ. Больше, чем наша страна, Фонду задолжала только Греция.

Впрочем, Украина должна не только МВФ – госдолг страны превышает 2 трлн гривен. Только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют 18,4 млрд долларов. По подсчетам экспертов, собственных средств на погашение долгов Украине хватить "впритык", поэтому лучшим вариантом являются новые кредиты.

При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.