Украина заплатила МВФ по старому долгу

Сегодня, 16:49

Следующие выплаты Киев должен осуществить уже этой осенью

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина 31 августа перечислила 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования), то есть 160,3 млн долларов Международному валютному фонду (МВФ), визит миссии которого в Киев запланирован на 6-19 сентября. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), передает FinClub.

Отмечается, что платеж был проведен по программе stand-by arrangement от апреля 2014 года.

Всего в течение августа Украина перечислила фонду 605,6 млн долларов.

Следующие платежи запланированы на 1 и 5 ноября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в Министерстве финансов признали, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом о новом транше по программе расширенного финансирования EFF:

Ранее сообщалось, что Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ. Больше, чем наша страна, Фонду задолжала только Греция.

Впрочем, Украина должна не только МВФ – госдолг страны превышает 2 трлн гривен. Только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют 18,4 млрд долларов. По подсчетам экспертов, собственных средств на погашение долгов Украине хватить "впритык", поэтому лучшим вариантом являются новые кредиты.

При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.
НБУ, кредиты, stand-by, золотовалютные резервы, МВФ, EFF

Вы сейчас просматриваете новость "Украина заплатила МВФ по старому долгу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине до конца недели

Сегодня, 14:28

Эксперт напомнил о важном заявлении главы Совета НБУ

Финансы

Фото: AFP

Почему взлетает доллар и что будет дальше: ТОП фактов о девальвации гривни

1 Сентября, 07:56

Причины обвала украинской валюты, последствия валютных "скачков" и прогнозы экспертов
Загрузка...

Экономика

Фото: Pixabay

Платежный баланс Украины ушел в "минус"

31 Августа, 15:08

Валютные поступления от экспорта уступают затратам на импорт

Экономика

Фото: AFP

Представитель МВФ: Новый транш поможет Украине пережить осень и зиму

31 Августа, 13:43

Киеву все еще нужна поддержка Фонда, уверен Рашкован
Загрузка...