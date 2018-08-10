Украина заплатила за топливо из России миллиард долларов

Импорт нефтепродуктов в Украину значительно вырос с начала 2018 года

Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года – до 2,753 миллиарда долларов.

Согласно данным налоговой статистики, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,01 миллиарда долларов (36,71% расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,11 миллиарда долларов (40,37%), из Литвы – 262,7 миллиарда долларов (9,54%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 368,285 миллиона долларов.

Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов.

При этом Украина экспортировала 253,4 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 139,4 миллиона долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бензин подорожал: чего ждать водителям в августе

Напомним, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% – до 4,2 миллиарда долларов. В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиона долларов (11,3%).

Ранее в Украине из-за роста доллара подскочили цены на бензин. Аналитики рассчитали, что когда доллар дорожает на одну гривню, цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.

Также агентство Bloomberg составило рейтинг стоимости и доступности бензина в различных странах мира. Самое дешевое топливо – в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего 0,01 доллара.