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Украина заработала миллиард гривен на малой приватизации: названы рекордные лоты

3 мая, 10:51

Министр Саенко подвел итоги девяти месяцев продаж через Prozorro

Фото: пресс-центр НБУ

После старта малой приватизации в Украине, который произошел осенью-2018, в бюджеты всех уровней поступил уже миллиард гривен. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"За это время (девять месяцев. – Ред.) в системе "Prozorro.Продажи" было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объектов государственной собственности", – написал Саенко на своей странице в Facebook.

В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн грн, имущественных комплексов – 103 миллиона, корпоративных прав – 101 млн. Также было продано транспортного оборудования на 29,5 млн, промышленной техники на 10 млн и многое другое.

По словам Саенко, самый дорогой успешно проданный лот стоил 57 млн грн – это пакет акций "Тернопольского радиозавода "Орион". Самый дорогой выставленный лот – 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м. Наибольший рост цены – на 80 тысяч процентов – за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

Напомним, в марте 2018 года Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. В мае того же года правительство приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для ее старта получили десять электронных площадок.

Ранее замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.

Кроме того, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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Тег приватизация, доходы, Саенко, малая приватизация

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