Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году

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Право на пенсию по возрасту имеют украинцы, достигшие пенсионного возраста и получившие необходимый страховой стаж. Об этом напомнила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Но так как в стране продолжается пенсионная реформа, количество необходимого для выхода на пенсию стажа ежегодно растет.

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"Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет", – говорится на официальной странице ПФУ в Facebook.

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Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже – после достижения 63 или 65 лет.

"В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.Если человек будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", - добавили в Пенсионном фонде.

Напомним, с 1 декабря 2019 в Украине вырос минимальный размер пенсий. В следующий раз правительство планирует пересматривать пенсии в апреле 2020 года.

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