Украинцам прочат рост цен на свинину

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В 2020 году украинцам следует ждать роста цен на свинину, импорт которой в страну увеличивается. Об этом рассказал гендиректор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко в блоге на Mind.ua.

"Если не будет изменений с себестоимостью и компенсациями за свиней в случае АЧС (африканской чумы свиней. – Ред.) , нужно готовиться к тому, что цены на свинину достигнут 200-250 грн/кг, а цены на живых свиней установят в 2020 году новые рекорды в 60-70 грн/кг", – считает эксперт.

По его словам, за шесть лет средний показатель потребления свинины в Украину уменьшился вдвое – с 25 до 12 кг. Цены на живых свиней в Украине с 2017 года держатся на уровне 1,4 евро/кг, однако сверхприбылей для свиноводов такая цена не дает.

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"Первая причина – ежегодные перерасходы в размере 8 млрд грн на корма и ветпрепараты, из-за чего себестоимость в Украине живых свиней находится на том же уровне 1,4 евро/кг. Вторая причина – уязвимость свинокомплексов в случае АЧС. За восемь лет ситуация доведена до абсурда, свиноводы буквально уничтожают друг друга. Денег в бюджете на компенсации за свиней в случае АЧС семь лет нет. Появление вируса на свинокомплексе равнозначно банкротству", – пояснил эксперт.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за дефицита мяса Китай заинтересовался украинской свининой. Китай нуждается в импортном мясе, так как 60% поголовья свиней в стране вырезано из-за африканской чумы. Это привело к острому дефициту свинины, которая является очень популярным видом мяса у китайских потребителей. Как отмечают в ассоциации животноводов, такая ситуация открывает для Украины широкие экспортные перспективы. Однако для организации поставок продукции правительства Украины и Китая должны подписать ветеринарный сертификат.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению экспертов, украинцы употребляют в пищу недостаточное количество не только рыбы, но и свинины: при физиологической минимальной норме потребления такого мяса в 30 кг на человека в год в Украине потребляется всего 15 кг.

При этом ранее мы выяснили, какая свинина лучше – с рынка или из супермаркета. Ответ узнавайте из результатов эксперимента "Сегодня":

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