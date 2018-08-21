Украинцам в четыре раза сократили субсидии на ЖКУ

Сегодня, 10:25

В 2018-м число семей, получающих субсидии, уменьшилось в два с лишним раза

Украинцам в четыре раза сократили субсидии на ЖКУ
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Кабинет министров продолжает курс на снижение расходов на компенсацию затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине. В январе-июле 2018 года сумма субсидий составила 734 млн грн, что в 4,2 раза (или на 2 млрд 334,5 млн грн) ниже показателя января-июля 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, с начала 2018 года субсидии были назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше аналогичного периода в 2017-м.

Средний размер субсидии на коммуналку для одной семьи в июле 2018-го сократился на 28,8% по сравнению с июлем 2017-го и составил 103,9 грн.

В то же время, по данным Госстата, в июле 2018-го субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 182,6 тыс. домохозяйств, что на 35,6% больше, чем в июне.

Напомним, Кабмин ужесточил правила назначения субсидий украинцам перед началом  монетизации субсидий с 1 января 2019 года. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, монетизация необходима, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.

К слову, если человек считает, что ему отказали в начислении субсидии незаконно, он может обжаловать такое решение управления соцзащиты в суде.

Также напомним, в Кабмине показали, как оформить субсидию на фактическое число проживающих в квартире:
коммуналка, коммунальные услуги, субсидии, отмена, ЖКУ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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