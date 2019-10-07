Украинцев оставят без госстандартов: как это отразится на качестве

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Верховная Рада готовит революцию стандартов: депутаты приняли за основу законопроект, отменяющий обязательность применения национальных стандартов во всех сферах: от архитектуры до экологии. Вместо них вводится добровольное соблюдение бизнесом норм и правил, обеспечивающих безопасность любой производимой ими продукции. По мнению нардепов, это соответствует евронормам. Эксперты же отмечают, что в Европе такая система работает далеко не везде, например, там есть обязательные очень жесткие требования к качеству продуктов питания.

Что предлагают

Как видно из пояснительной записки к законопроекту, он устанавливает добровольное использование нацстандартов во всех сферах деятельности, отмену отраслевой стандартизации, недопущение их утверждения и контролирования госорганами. Для этого надо внести изменения в 127 документов, в частности в Уголовный, Гражданский, Хозяйственный, Земельный, Водный кодексы, законы "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и другие. То есть ключевой момент будущего закона — государство не станет сверху устанавливать правила и контролировать их выполнение, а в отраслях появятся свои нормативы, соответствующие европейским принципам стандартизации. В итоге наши производители поймут, что если их продукция не будет соответствовать определенным нормам, то она окажется неконкурентоспособной.

В то же время, авторы документа отметили, что в ЕС действуют жесткие директивы Евросоюза, по которым использование отдельных стандартов обязательно. Прежде всего это касается вопросов экологии, продуктов питания и безопасности во всех сферах. Например, новые автомобили в ЕС уже должны соответствовать экологическим нормам по вредным выбросам не ниже Евро­-6, а бытовая техника обязательно должна быть по максимуму защищена от поражения пользователей электротоком, игрушки для малышей не могут иметь мелких деталей, которые ребенок способен отломать и проглотить, и т. д. Такие же требования должны быть и в новых украинских отраслевых "нормативах", "требованиях", "правилах", которые придут на смену нынешним госстандартам. Для этого устанавливается переходный период на один-три года.

Эксперты

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, поддерживает отмену нынешних госстандартов, но уверен, что она не должна быть поголовной.

"Новый законопроект соответствует нашим обязательствам, прописанным в Ассоциации между Украиной и ЕС, и принятым в 2018 и 2019 г. изменениям в закон "О стандартизации", — сказал нам Пендзин. — Но я согласен с выводами экспертной комиссии при Верховной Раде, в которых указано, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. Прежде всего это касается вопросов экологии, безопасности продуктов, ядерных объектов, качества питьевой воды, землепользования, плодородия почв и так далее. В этих вопросах несоблюдение стандартов чревато катастрофическими последствиями".

В Главном научно-экспертном управлении Рады разъяснили, что, например, в Водном кодексе вне правового регулирования останутся вопросы использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов, в законе "О питьевой воде" — вопросы снабжения населения безопасной для здоровья питьевой водой, в законе "Об отходах" — вопросы утилизации отходов, прежде всего опасных для здоровья людей, появится правовой вакуум в законах об использовании ядерной энергии, физической защите ядерных установок и так далее.

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Что нельзя отменять

Даже если изменения по отмене стандартов вступят в силу, это не значит, что в стране наступит полная вакханалия. В "Законе "О госстандартах" указано, что его действие не распространяется на санитарные меры по безопасности пищевых продуктов, ветсанитарные и фитосанитарные мероприятия, стройнормы, лекарства и стандарты медпомощи, образования, военные стандарты и другие соцстандарты. Эксперты также надеются, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения, которые касаются ключевых вопросов нацбезопасности и защиты здоровья людей. Прежде всего это касается охраны окружающей среды и землепользования, например норм внесения удобрений в почву, ведения Земельного кадастра, качества питьевой воды, которое должно быть стандартизировано на государственном уровне. Недопустима отмена требований, касающихся эксплуатации и охраны режимных объектов: АЭС, плотин, линий электропередачи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинское молоко может исчезнуть из магазинов. Место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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