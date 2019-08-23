Украинцев предупредили о росте цен на молочку

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В Украине за полгода уже заметно подорожала молочная корзина, однако в сентябре цены на молочку могут повыситься еще на 5%. Такой прогноз обнародовала Ассоциация производителей молока. По ее предварительным данным, по итогам августа рост цен на молочную корзину составил 3%.

По прогнозам экспертов ассоциации, ожидается дальнейший спад производства в молочной отрасли на фоне непрогнозированных условий рынка для хозяйств-производителей молока.

Среди причин повышения цен эксперты ассоциации также назвали дефицит молока-сырья, связанный со стремительным сокращением поголовья коров. Так, за шесть месяцев 2019 года только в промышленном секторе Украины вырезали 9,7 тыс. голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тыс. тонн молока.

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Кроме того, на цены влияет необходимость внедрения нового пищевого законодательства, которое требует от молочных ферм оперативных и значительных инвестиций в модернизацию и обучение персонала.

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По мнению производителей, ухудшает ситуацию налоговое давление. "Так, ставка НДС на молочные продукты в Украине наивысшая в Европе – 20%, против 7% – в Германии, 5,5% – во Франции и 5% – в Польше", – отметили в пресс-службе.

Напомним, кроме этого, в 2019 году наблюдается значительный рост закупочных цен на многие овощи. В частности, наиболее заметный рост цен по сравнению с прошлым сезоном был зафиксирован на помидоры, огурцы, лук и капусту.

Также эксперты предупреждали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки:

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