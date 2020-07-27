Украинцев стали активнее звать на работу за границу

За последний месяц количество вакансий, которые иностранные работодатели предлагают украинцам, выросло на 20%. Ранее количество предложений резко падало из-за карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного "Опендатабот".

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"Украинцев все чаще ищут на работу за рубежом: в топе стран Польша, Чехия и Германия. В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких вакансий выросло и сейчас составляет почти 8000", – говорится в материалах проекта.

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Кроме того, аналитики отметили, что в Украине выросло количество регистраций новых физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр – ФОП). Так, сейчас в стране еженедельно регистрируется около 5000 ФОПов и тысячи новых компаний.

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Также растет количество IТ-специалистов, ищущих работу.

"15 марта было размещено 17,5 тыс. вакансий, сейчас – 21,5 тысячи", - добавили в "Опендабот".

Напомним, ранее сообщалось, что с украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Поводом для разработки такого документа стало то, что часто мошенники под видом агентств по трудоустройству берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

Как известно, по оценкам правительства, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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