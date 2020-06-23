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Объемы переводов от трудовых мигрантов в апреле снизились на 13,2%

23 июня, 20:11

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Нацбанк ежемесячно подсчитывает суммы, которые присылают в Украину

Как и прогнозировал Национальный банк Украины, поступления от украинских заробитчан начнут снижаться. Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в апреле 2020 года составил 826 млн долларов, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года, и на 20,3% меньше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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В целом, за четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели 1,6 млрд долларов (43,1% общего количества переводов), через банковские счета перечислили 1,4 млрд долларов (37,7%), через международные платежные системы направили в Украину 0,7 млрд долларов (19,2%).

По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 2,9 млрд долларов, в том числе за январь – 991 млн долларов, за февраль – 994 млн долларов и за март – 922 млн долларов.

По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что несмотря на то, что каждый третий взрослый украинец до сих пор живет без банковского счета, безналичных операций в нашей стране становится все больше. Особую актуальность такие платежи приобрели во время карантина, а потому многих не на штуку взволновали слухи о том, что с 28 апреля в Украине якобы "запретят безнал".

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Дело в том, что с этой даты вступает в силу закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот документ вводит новые правила для банков – они будут обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств. Но это совершенно не значит, что после 28 апреля нельзя будет получить денежный перевод или оплатить товары/услуги карточкой в интернете.

Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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Источник: Сегодня

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