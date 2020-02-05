Украинцев учат цифровой грамотности: зачем это нужно

К глобальной диджитализации должно быть готово не только общество, но и государственные органы

Украинцев начали обучать цифровой грамотности с помощью сериалов. Министерство цифровой трансформации запустило три серии: базовую, для учителей и родителей. Ежемесячно добавляют новую. Всего в стране, по подсчетам правительства, нужно обучить шесть миллионов человек. Нужно это для того, чтобы каждый мог пользоваться онлайн-доступом к государственным услугам, не стоять в очередях для оформления документов на жилье, автомобиль или чтобы заплатить за коммуналку.

Правда, к глобальной диджитализации должно быть готово не только общество, но и государственные органы, IT-сектор. А не так, как сейчас – когда, например, платишь онлайн за детсад, но затем должен принести бумажную распечатку на подтверждение.

Презентацию обещанного "государства в смартфоне" планируют сделать на этой неделеи. Но новости "Сегодня" получили доступ к приложению "Дія" еще до официального релиза. Пока что программа работает в тестовом режиме для ограниченного круга лиц. Как будет работать приложение в итоге, мы спросили у вице-премьера Михаила Федорова.

"Если вы пользуетесь телефоном на Android, вам нужно зайти в PalyMarket – туда, где вы закачиваете все приложения. Вводите "Дія", устанавливаете, и у вас появляется значок. Можно установить отпечаток пальца или Face ID. Я нажимаю "Разрешить", и подтянулись мои документы. Здесь мое водительское удостоверение. Есть мое авто", – показывает Федоров.

Водительское удостоверение и техпаспорт – это первые две возможности в приложении "Дія". В Кабмине уверяют, что пластиковые оригиналы документов теперь можно оставлять дома. Патрульные уверяют, что система действительно работает.

"У нас есть ваша фотография, мы можем убедиться, что это действительно вы, если у вас есть такое приложение и вы можете нам его предъявить", – рассказывает старший лейтенант полиции Виктор Блонский.

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По словам вице-премьера Федорова, в прошлом году украинцев наказали на 80 млн гривен за забытые дома водительские права. Кстати, уплачивать штрафы тоже можно будет с помощью приложения. Федоров анонсирует подключение такой функции в марте. Также в правительстве говорят, что по электронному удостоверение можно будет покупать авиа- и ж/д билеты на внутренние рейсы. Добавлять другие услуги обещают постепенно.

"В конце следующего месяца, или в марте, будут паспорт гражданина, студенческий, автогражданка. Это возможность изменения места регистрации, возможность получить субсидии, пенсии, оплатить штрафы, коммуналку, получать паспорт на почту... Мое такое видение насчет коммуникации: чтобы человек мог записать аудио в мессенджере: "Я потерял удостоверение, обновите мне водительское удостоверение!". И все, чтобы автоматом все происходило. То есть мы хотим сделать так, чтобы человек вообще не думал о государстве и о государственных услугах", – анонсирует Федоров.

Сказать, что это будет хорошо, – ничего не сказать. Но верится слабо. К тому же беспокоит еще и другой вопрос – безопасность. Но Федоров уверяет – это не проблема.

"Мы не храним эти данные. Мы просто, по сути, транслируем то, что хранится в базе данных. Мы ничего нового не получаем, мы просто меняем ИНН банка и реестр. То есть ни к чему доступа у нас нет", – говорит чиновник.

Если говорить простым языком, работает это так: в государстве очень много различных реестров – регистрация водителей, транспортных средств, реестр студентов, налогоплательщиков, пенсионеров, получателей субсидий... И приложение "Дія" – это только оболочка, которая может получить нужные данные из любого реестра. Персональной информации сама по себе программа не хранит.

"Мы это тестировали, тестировали с хакерами, нагрузку большую делали на приложение. В итоге может лечь банк, реестр может лечь, но чтобы эти данные куда-то перетекли – это невозможно", – уверяет Федоров.

Скачать приложение "Дія" каждый желающий украинец сможет уже на этой неделе. Если официальную презентацию опять не перенесут.

Подробнее о том, что такое цифровая грамотность и зачем она нужна, читайте в нашем материале: "У половины украинцев проблемы: зачем и как граждан будут учить цифровой грамотности".

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