Украинцы готовы проголосовать за вступление в НАТО: итоги дня

44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО на референдуме

Украинцы готовы проголосовать за вступление в НАТО: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-14T20:14:46+02:00 Экономика 44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО на референдуме

Общество

2 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

39,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств пересекли за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, сообщили в Государственной пограничной службе.

Около 170 тыс граждан Украины поступили на службу в Вооруженные силы по контракту в период с 2014 по 2018 годы, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Укрпочта повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений суммарно на 12,4% в два этапа – с 1 апреля и 1 июля 2019 года. Повышение окладов произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий.

44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО на референдуме, если бы он проводился в настоящее время, 34,8% проголосовали бы против, свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований "София", проведенного с 4 по 11 марта.

Ryanair с 30 октября запустит новый рейс по маршруту Катовице – Киев. Из Катовиц самолеты авиакомпании будут летать в Болонью, Бриндизи, Корк, Дортмунд, Гетеборг, Катанию, Кельн, Манчестер, Милан, Осло и Пафос.

Выросли до 10,97 грн/л по состоянию на 14 марта средние цены на сжиженный газ на АЗС. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Возбудили 49 уголовных производств в январе-феврале органы досудебного расследования по фактам коррупционных действий должностных лиц Государственной фискальной службы, из них 37 – по материалам подразделений внутренней безопасности ведомства.

72% украинских пенсионеров по состоянию на 1 марта после повышения пенсий получают до 3 тыс. грн. Более 10 тыс. грн получают 2% пенсионеров.

Экономика

Ослабил на 1 копейку до 26,72 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 15 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 марта.

На уровне 18% годовых Национальный банк вновь решил оставить без изменения учетную ставку. В последний раз центробанк снижал учетную ставку – до 12,5% с 13% годовых – 26 мая 2017 года.

714,6 млрд грн доходов задекларировали крупнейшие налогоплательщики за 2018 год, что на 15,3% больше по сравнению с результатом кампании по декларированию за 2017 год, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков. Они же задекларировали по итогам 2018 года 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 9,5% больше по сравнению с 2017-м.

На 12,53% больше в годовом выражении морские порты Украины в январе-феврале перевалили грузов – 23,129 млн тонн. Как отмечают в Администрации морских портов, больше всего на позитивную динамику увеличения перевалки повлияли продукция агропромышленного комплекса и металлургической промышленности, контейнерные грузы, а также удобрения.

34,752 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро привлекло в государственный бюджет Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале. Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% в долларах, 4,5% в евро. Платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода по ним за этот период составили 78,214 млрд грн.

Вырос на 1,2% объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль 2019 года – до 544,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,8%, до 13,5 млрд долл. С начала года объем гривневых депозитов вырос на 0,9%, валютных – на 0,7%. объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.

Выросли на 0,5% за февраль остатки по гривневым кредитам в банках, но при этом сократились на 1,5% с начала года – до 601,7 млрд грн. Остатки по валютным кредитам сократились на 2,8% за февраль и на 3,2% с начала года – до 16,1 млрд долл.

В 14 областях Украины по состоянию на 13 марта начат сев ранних яровых зерновых и зернобобовых, который проведен уже на площади 258 тыс. га, что составляет 11% от прогнозных 2,3 млн га, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Национальный банк ожидает получить от Международного валютного фонда в 2019 году два равных транша в мае и ноябре на общую сумму 2,5 млрд долларов. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

Мир

1,1 трлн кубометров запасов газа имела Украина на конец 2017 года, что делает ее второй после Норвегии в Европе по объемам залежей голубого топлива. Об этом говорится в отчете BP Statistical Review of World Energy. В первую "тройку" рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам имеет 1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн). Самые большие запасы газа в мире имеют Россия (35 трлн кубов), Иран (33,2 трлн), Катар (24,9 трлн) и Туркменистан (19,5 трлн).

Не ранее апреля произойдет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, сообщило агентство Bloomberg.

1,12 млрд евро страны ЕС выделят на нужды сирийских беженцев в 2019 и 2020 годах (по 560 млн евро в год), заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. По ее словам, у ЕС есть "планы сохранения такого объема финансирования в 2021 году". Эта поддержка направлена для сирийцев внутри Сирии и в соседних странах, особенно в Иордании и Ливане. Наряду с этим верховный представитель ЕС объявила о планах направить второй транш в размере 1,5 млрд евро в Турцию для обустройства инфраструктуры для сирийских беженцев.

Снизила на 221 тыс. баррелей в сутки ОПЕК в феврале текущего года добычу по сравнению с предыдущим месяцем – до 30,55 млн б/с. Тем самым ОПЕК в феврале выполнила сделку ОПЕК+ на 106%, убрав с рынка 857 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года.

В США проживают 11,8 млн человек чистая стоимость активов которых составляет не менее 1 млн долл. В том числе количество людей с состоянием в 1-5 млн долл. в 2018 году увеличилось на 2,5% – до 10,23 млн. Число ультра-богатых людей, активы которых оцениваются в 5-25 млн долл., выросло на 3,5% и достигло 1,397 млн. Американцев с состоянием свыше 25 млн долл. за прошлый год стало больше на 0,6% – 173 тыс. Такие данные приводит консалтинговая компания Spectrem Group.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы готовы проголосовать за вступление в НАТО: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.