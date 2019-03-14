"Перемирие" на Донбассе: оккупанты устроили четыре обстрела украинских позиций

В рядах ВСУ, несмотря на обстрелы, обошлось без потерь

Фото: Getty Images

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты устроили четыре обстрела украинских позиций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg 2019-03-14T18:33:02+02:00 Донбасс В рядах ВСУ, несмотря на обстрелы, обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 14 марта боевики устроили четыре обстрела позиций наших военных. К счастью, в рядах украинских бойцов обошлось без потерь.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в ходе обстрелов оккупанты применяли крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 82 мм, а также противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" произошло три обстрела:

- из стрелкового оружия – возле села Травневе;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Луганское;

- из минометов калибра 82 мм – возле села Катериновка.

Украинские подразделения дали врагу достойный ответ и уничтожили боевую машину пехоты противника. В настоящее время потери боевиков уточняются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после обстрелов боевиками позиций ВСУ украинские военные были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Кроме того, мы писали о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Перемирие" на Донбассе: оккупанты устроили четыре обстрела украинских позиций". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.