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В Украине стало больше "богатых" пенсионеров – ПФ

Сегодня, 17:01

Доли украинцев с пенсиями более 5000 и 10 000 грн увеличились после мартовского повышения

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Украине стало больше "богатых" пенсионеров – ПФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg Экономика Доли украинцев с пенсиями более 5000 и 10 000 грн увеличились после мартовского повышения

Доли украинских пенсионеров, получающих пенсии более 5000 грн и 10 000 грн, выросли до 8% и 2% соответственно после мартовского повышения, а по состоянию на 1 января они составляли 6% и 1%.

Это следует из данных инфографики, которую 14 марта опубликовала пресс-служба Пенсионного фонда (ПФ) Украины на своей странице в Facebook.

В целом, по информации Фонда, по состоянию на 1 марта доли украинцев по размеру пенсии разделились так:

  • до 1400 грн – 1% (как по состоянию на 1 января);
  • от 1401 до 1500 грн – 11% (в январе – 19%);
  • от 1501 до 2000 грн – 16% (в январе – 35%);
  • от 2001 до 3000 грн – 44% (в январе – 25%);
  • от 3001 до 4000 грн – 12% (в январе – 9%);
  • от 4001 до 5000 грн – 6% (в январе – 4%);
  • от 5001 до 10 000 грн – 8% (в январе – 6%);
  • более 10 000 – 2% (в январе – 1%).

Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook
Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров.

Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Ранее ПФУ сообщил, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

Почти 800 тыс. пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 грн:

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Тег пенсии, Пенсионный фонд

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