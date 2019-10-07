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Украинцы хотят получать больше: озвучена сумма идеальной средней зарплаты

7 октября, 09:51

Эксперты провели исследование, чтобы определить зарплатные ожидания в Украине

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уровень зарплаты, который в среднем удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, в сентябре 2019 года составил 19 275 грн. При этом, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 10 537 грн. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Research & Branding Group.

"Достаточный, по мнению украинцев, "минимум средств существования" почти вдвое выше реальной средней заработной платы: при условии работы на одной работе в среднем по стране полностью удовлетворил бы финансовые потребности украинцев уровень зарплаты в 19 275 грн", - говорится в итогах исследования.

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Аналитики отмечают, что в сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным проведенного экспертами опроса, зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

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При этом, в сравнении с февралем 2018 года, когда проводилось аналогичное исследование, число украинцев, которым достаточно зарабатываемых денег, увеличилось на 7%.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее разобрался, что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше. Необходимые навыки, безусловно, отличаются в разных сферах и на разных работах, но есть и те, которые будут огромным плюсом для всех.

Также новости "Сегодня" выясняли, можно ли устроиться на работу после 50 лет:

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