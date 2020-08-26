Украинцы массово считают себя бедняками – Госстат

Средним классом назвали себя только чуть больше процента респондентов

Две трети украинцев (65,3%) считают себя бедными, несмотря на то, что по правительственным данным бедняков в стране не более 41,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, основанные на исследовании условий жизни домохозяйств за 2019 год.

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Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% украинцев. А вот тех, кто считает себя богатыми, Госслужба статистики не обнаружила.

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При этом, как свидетельствуют результаты опроса, 2,8% украинцам даже не удавалось обеспечить себе достаточное питание. Отказывали себе в других необходимых для жизни вещах 36,7% опрошенных. Денег на накопления хватало лишь 11,2% респондентов.

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Напомним, после пандемии коронавируса, по пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может вырасти более чем на 9 млн человек, из которых почти 2 млн – дети. В целом в фонде считают, что уровень бедности в Украине в 2020 году вырастет с 27,2% до 43-51%.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, чем отличаются жизненные позиции бедных и богатых, и существует ли т.н. "предрасположенность к богатству":

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