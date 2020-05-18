Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Эффект коронакризиса: Украине прочат резкий рост количества бедняков

18 мая, 16:46

Ксения Капустинская

Достижения борьбы с бедностью могут откатиться на три года назад, считают в ЮНИСЕФ

Глобальный кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, приведет к увеличению числа бедняков в Европе. Как подсчитали в Детском фонде ЮНИСЕФ, Украина не станет исключением. По пессимистическому прогнозу организации, количество бедных в стране может вырасти более чем на 9 млн человек, из которых почти 2 млн – дети.

Оптимистический прогноз ЮНИСЕФ, в то же время, тоже предусматривает серьезный рост количества бедных в Украине – "плюс" 6,3 млн человек, из которых 1,4 млн – дети.

В целом в фонде считают, что уровень бедности в Украине в 2020 году вырастет с 27,2% до 43-51%. В случае худшего сценария, достижения Украины по уменьшению бедности со времен кризиса 2015 года могут быть нивелированы, считают в фонде.

Реклама

В тренде
Игра на укрепление: эксперт рассказал, чего ждать от гривни и доллара

Как сообщалось, в целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика кризис прогноз бедность Украина юнисеф бедняки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримсяУкраина
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставкуЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это времяЭкономика
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусора
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусораЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...