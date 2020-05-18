Эффект коронакризиса: Украине прочат резкий рост количества бедняков

Достижения борьбы с бедностью могут откатиться на три года назад, считают в ЮНИСЕФ

Глобальный кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, приведет к увеличению числа бедняков в Европе. Как подсчитали в Детском фонде ЮНИСЕФ, Украина не станет исключением. По пессимистическому прогнозу организации, количество бедных в стране может вырасти более чем на 9 млн человек, из которых почти 2 млн – дети.

Оптимистический прогноз ЮНИСЕФ, в то же время, тоже предусматривает серьезный рост количества бедных в Украине – "плюс" 6,3 млн человек, из которых 1,4 млн – дети.

В целом в фонде считают, что уровень бедности в Украине в 2020 году вырастет с 27,2% до 43-51%. В случае худшего сценария, достижения Украины по уменьшению бедности со времен кризиса 2015 года могут быть нивелированы, считают в фонде.

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Как сообщалось, в целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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