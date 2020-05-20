В Минсоцполитики рассказали, что будет с показателем бедности

Власти разрабатывают многовекторные программы поддержки населения и бизнеса во время карантина и после него

В Министерстве социальной политики не ожидают резкого роста уровня бедности в Украине, которая вскоре получит первый транш в 1,9 млрд долларов от Международного валютного фонда.

В заявлении, обнародованном пресс-службой министерства, отмечается, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса.

"Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности, по данным 9 месяцев 2019 года, также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине", – сообщили в пресс-службе.

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Так, по данным министерства, за 9 месяцев 2019 года уровень бедности по абсолютному критерию снизился и составил 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

Вместе с тем в 2020 году события, связанные с пандемией COVID-19, сказались на показателях социально-экономического развития.

"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, по итогам 2019 года уровень бедности ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7% ниже значения 2018 года, а по итогам 2020-го уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5% выше значение 2019 года. Таким образом, прогнозы о "резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%" по данным ЮНИСЕФ некорректные и нуждаются в уточнении", – подчеркивают в министерстве.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин, который прорабатывает сценарии выхода Украины из карантина, выделил 3 млрд 132 млн грн, которые пойдут на борьбу с распространением коронавируса в стране.

В тренде Курс доллара в Украине вернулся к росту

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Часть бюджета фонда борьбы с COVID-19, в который заложено 64,7 млрд грн, потратят на поддержку малого бизнеса, наемных работников и временно безработных.

Напомним, за первые сто дней работы Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

Государственная кредитная программа "Новые деньги", о скорой презентации которой объявил президент Владимир Зеленский, будет предусматривать кредиты для малых и микропредприятий на срок до 2-х лет под 3% годовых.

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