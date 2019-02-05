Многие украинцы на сегодняшний день выживают, а не живут – Порошенко назвал причину

Глава государства признал, что уровень благосостояния украинцев остается низким

Фото: Getty Images

Многие украинцы на сегодняшний день выживают, а не живут – Порошенко назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8ed/9e4/5c58ed9e4f84d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8ed/9e4/5c58ed9e4f84d.jpg 2019-02-05T10:18:00+02:00 Экономика Глава государства признал, что уровень благосостояния украинцев остается низким

Уровень благосостояния многих украинцев остается низким. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше внешней агрессии – это абсолютная правда. Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу, с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударили больше всего", – подчеркнул президент.

Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность либо учиться, либо выехать за границу. Он подчеркнул, что сейчас, несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.

Главной причиной бедности Порошенко назвал войну. По его словам, потому что государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан, а также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.

"На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить в Украине власть", – сказал он.

По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире – рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", – сказал он, при этом подчеркнув, что цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют, что худшее уже позади.

Порошенко предупредил, что президент России Владимир Путин не собирается ограничиваться лишь отдельными захваченными украинскими территориями и намерен вернуть Украину в сферу влияния Кремля и не допустить европейской интеграции.

Также Порошенко называл инструменты, через которые Путин хочет подорвать стабильность Украины. Глава государства считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне".

Отметим, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорил, что Путину не нужен Донбасс. Он также отметил, что единственное место, где русскоязычные страдают, – это там, где вторглись россияне и оккупировали территории Украины.

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