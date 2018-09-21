Волкер: Путину не нужен Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что президенту РФ Владимиру Путин не нужен Донбасс и есть причины для того, чтобы Москва хотела решить проблему с войной на востоке Украины.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

Он отметил, что единственное место, где русскоязычные страдают, – это там, где вторглись россияне и оккупировали территории Украины.

"Мы никогда не согласимся, что одно государство может вторгнуться в другое и просто силой захватить территории. Что касается Донбасса, я действительно верю, что эти районы можно вернуть Украине. По Минским соглашениям Россия не отказывается вернуть эти территории. Также Москва всегда говорит о безопасности русскоязычных людей. Поэтому, если Россия действительно о них волнуется, то должна отыскать путь к установлению мира, чтобы эти районы можно было восстановить в кратчайшее время", – рассказал Волкер.

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В то же время американский дипломат считает, что есть существенные причины для того, чтобы Москва хотела решить проблему Донбасса.

"Никому не нужна война с Путиным. Никто не хочет конфликта с Россией. А ему не нужен Донбасс. Там умирают русские солдаты, Россия оказалась под санкциями, с Россией порвали связи украинцы. Это вредит России. Таким образом, есть существенные причины для того, чтобы Москва хотела решить проблему Донбасса", – подчеркнул он.

Как мы писали, Волкер четко заявил – именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгшись в Украину. Страны-гаранты безопасности украинцев должны быть больше ответственны за российскую агрессию против Украины, считает он.

Бытуют мнения, что Кремль действительно ищет способ уйти из Украины, но есть проблема – российскому президенту нужно при этом сохранить лицо. Так, например, политический эксперт Виталий Портников назвал три варианта для Путина по Донбассу. По его мнению, Москва могла бы пойти на заморозку конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо.