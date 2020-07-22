Украинцы подсели на импортные масло и молоко

Еще в апреле Украина потеряла статус экспортера молочной продукции, а по итогам первой половины 2020 года импорт молочки в страну вырос в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Так, с января по июнь в страну ввезли молочной продукции на 137 млн долларов, сообщают аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Увеличение импорта произошло по всем группам молочной продукции, в частности, импорт сливочного масла вырос в 7,7 раза, а молока и сливок – в пять раз.

"Вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром из ЕС (преимущественно польским), связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке, в том числе за счет существующей мощной государственной поддержки указанного сегмента и стимулирования экспортной деятельности в Евросоюзе. Незначительное уменьшение (-2%) цен на отечественную продукцию в течение двух последних месяцев усложняет конкуренцию с европейским товаром, цены на который "просели" на 13%", – объяснила аналитик Валентина Кропивко.

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Вместе с тем, в январе-июне 2020 года Украина экспортировала молочной продукции на сумму 87,5 млн долл., что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортные поставки тоже просели по всем группам молочной. Больше всего упали поставки за рубеж сливочного масла – на 43% (-5,4 тыс. т), молока и сливок сгущенных – на 36% (-7,7 тыс. т).

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Таким образом, отрицательное сальдо торговли молочной продукцией за полгода составило 49,4 млн долл.

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"На рынке наблюдается активное замещение импортными товарами отечественной продукции (из-за сокращения поголовья и производства молочной продукции)", – подчеркивают эксперты УКАБ.

Напомним, по официальным данным, в целом Украина за первые пять месяцев 2020 года сократила и экспорт, и импорт, а отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось.

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