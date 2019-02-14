Украинцы "подсели" на пышные свадьбы: эксперт назвал суммы затрат
То, насколько богатым считается празднество определяет уже не количество гостей, а бюджет
Украинцы любят пышные свадьбы и стремятся отпраздновать день бракосочетания как можно богаче. Об этом во время прямой линии, посвященной Дню влюбленных, сообщил ведущий, руководитель столичного ивент-агентства Павел Ковчег.
"Люди тратят много на свадьбы, хотят пышных празднований. Бюджеты довольно впечатляющие. К примеру, на 50 – 70 человек общий бюджет может быть от 20 до 50 тысяч долларов", – говорит Ковчег.
При этом пышность свадьбы определяет не количество гостей, а бюджет.
"Есть люди в Украине, в Киеве, которые готовы тратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов. Это считается богатой свадьбой", – добавляет он.
Больше смотрите во время прямой линии, посвященной Дню всех влюбленных.
Напомним, ранее социолог Наталья Лавриненко рассказала, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. А вот тенденция к более позднему вступлению в брак наблюдается. Кстати, по словам Лавриненко, в молодых браках инициатором разводов становятся женщины, которых не устраивают быт или же другие проблемы, а после 50-ти – мужчины - на это их толкает кризис среднего возраста.
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