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Украинцы "подсели" на пышные свадьбы: эксперт назвал суммы затрат

Сегодня, 14:43

То, насколько богатым считается празднество определяет уже не количество гостей, а бюджет

Жених уронил невесту на свадьбе Фото: Джереми Вонга из Pexels
Жених уронил невесту на свадьбе Фото: Джереми Вонга из Pexels.
Украинцы "подсели" на пышные свадьбы: эксперт назвал суммы затрат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e8c/d56/5c4e8cd560d7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e8c/d56/5c4e8cd560d7a.jpg Экономика То, насколько богатым считается празднество определяет уже не количество гостей, а бюджет

Украинцы любят пышные свадьбы и стремятся отпраздновать день бракосочетания как можно богаче. Об этом во время прямой линии, посвященной Дню влюбленных, сообщил ведущий, руководитель столичного ивент-агентства Павел Ковчег.

"Люди тратят много на свадьбы, хотят пышных празднований. Бюджеты довольно впечатляющие. К примеру, на 50 – 70 человек общий бюджет может быть от 20 до 50 тысяч долларов", – говорит Ковчег.

При этом пышность свадьбы определяет не количество гостей, а бюджет.

"Есть люди в Украине, в Киеве, которые готовы тратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов. Это считается богатой свадьбой", – добавляет он.

Больше смотрите во время прямой линии, посвященной Дню всех влюбленных.

Напомним, ранее социолог Наталья Лавриненко рассказала, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. А вот тенденция к более позднему вступлению в брак наблюдается. Кстати, по словам Лавриненко, в молодых браках инициатором разводов становятся женщины, которых не устраивают быт или же другие проблемы, а после 50-ти – мужчины - на это их толкает кризис среднего возраста.

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Тег бюджет, стоимость, свадьба, расходы, свадьбы

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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