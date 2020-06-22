Украинцы проедают почти половину доходов: стали известны цифры

Несмотря на неожиданно низкую инфляцию, украинцы в первом квартале 2020 года тратили почти половину своих доходов на покупку продуктов питания. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, траты на еду составили 40% от расходов домохозяйств. За первые три месяца года на продукты было потрачено 293,13 млрд гривен.

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Второе место в структуре расходов заняли траты на оплату жилья, электроэнергии, воды, газа и других видов топлива – 16,3%, или 119,67 млрд гривен. 8,5% бюджета, или 65,16 млрд гривен, украинцы потратили на транспорт, а 7,1% (52,43 млн гривен) – на алкоголь и табачные изделия.

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Еще 6%, или 44,27 млрд гривен, украинские семьи заплатили за услуги здравоохранения, а 4,7% (34,65 млрд гривен) – за одежду и обувь.

Напомним, в мае инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% с апрельских 2,1%. При этом, по словам министра Игоря Петрашко, Минэкономики пока не собирается внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

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