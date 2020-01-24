Украинцы смогут получить компенсации за задержку пенсий и зарплат – Гончарук

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В Украине планируют ввести компенсации в случаях задержки зарплат, пенсий или социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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По его словам, Кабмин предлагает установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. Это:

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пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Напомним, ранее в Украине хотели жестче наказывать работодателей за задержку выплат заработной платы. Минсоцполитики еще в 2018 году подготовило законопроект, по которому, если задержка составит более 15 дней, должен был включаться "счетчик" в виде пени. Однако документ так и не был принят.

Как известно, сейчас особенно остро стоит проблема своевременной выплаты зарплат работникам государственных шахт. На днях во Львовской области шахтеры госшахт вновь перекрывали дороги, требуя зарплат:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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