Украинцы смогут получить компенсации за задержку пенсий и зарплат – Гончарук

В Украине планируют ввести компенсации в случаях задержки зарплат, пенсий или социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, Кабмин предлагает установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. Это:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Напомним, ранее в Украине хотели жестче наказывать работодателей за задержку выплат заработной платы. Минсоцполитики еще в 2018 году подготовило законопроект, по которому, если задержка составит более 15 дней, должен был включаться "счетчик" в виде пени. Однако документ так и не был принят.
Как известно, сейчас особенно остро стоит проблема своевременной выплаты зарплат работникам государственных шахт. На днях во Львовской области шахтеры госшахт вновь перекрывали дороги, требуя зарплат:
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