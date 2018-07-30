Украинцы стали тратить больше денег на отечественную водку и вино

По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 14-22%

За первый квартал 2018 года украинцы увеличили расходы на все виды алкогольных напитков отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В целом за квартал в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий на 2,3 млрд грн. Это на 21,5% больше, чем было в первом квартале прошлого, 2017, года.

Вина отечественного происхождения украинцы купили на 946 млн гривен, что на 14,1% выше показателя 2017 года. Коньяка – на 842 млн грн (+18,9%).

Напомним, с осени-2018 украинцев ждет резкий рост цен на алкоголь. Эксперты прогнозируют, что подорожание составит в среднем 13%. При этом за последние полгода стоимость "алкогольной корзины" выросла на 2%, или на 3,6 грн.

"Уже в сентябре можно ожидать резкого роста стоимости алкоголя на 13% в связи с повышением минимальной розничной цены на весь алкоголь", – считает директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, Министерство экономического развития и торговли Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. В документе, который разработало министерство, отмечается, что рост цен обусловлен подорожанием компонентов производства.

Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.