Украине не хватает денег на очистку рек

Украина, которая реализует проект по восстановлению речного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное море, в 2020 году не будет проводить работы по очистке водоемов. Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины в ответ на запрос УНН.

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"Агентство осуществляет природоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния водных объектов, в рамках реализации Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. <...> Учитывая <...> постоянное недофинансирование программы из государственного бюджета, агентство лишено возможности реализации полного комплекса природоохранных мероприятий и в соответствии с проектом приказа Госводагентства "Об утверждении Плана мероприятий по защите от вредного воздействия вод на 2020 год" проведение работ по очистке водоемов в 2020 году не предусмотрено", – говорится в сообщении.

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При этом в агентстве отметили, что в госбюджете-2020 на реализацию бюджетной программы "Защита от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, в том числе в бассейне р. Тиса в Закарпатской области" предусмотрено финансирование лишь 8,9% от потребности.

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Напомним, ранее Украина и Венгрия согласовали меры, направленные на остановку засорение закарпатских рек и попадания отходов в реку Тиса. После начала июльского наводнения в Украине и Румынии в водоемах оказалось много мусора, которое вскоре принесло течением в Венгрию.

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