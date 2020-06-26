Запад Украины все еще "тонет": спасатели показали урон от стихии (фото, видео)

Больше всего беды паводок натворил на Прикарпатье

Из-за масштабных наводнений на западе Украины под воду ушли сотни населенных пунктов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в пяти областях. Что они успели сделать и какая сейчас ситуация в пострадавших регионах – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Ивано-Франковская область

Из-за наводнений в регионе в 202 населенных пунктах до сих пор подтоплены 6563 жилых дома, 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Также под воду ушли 3694 подвала, 579 приусадебных участков и 5306 колодцев. Из-за непогоды на Прикарпатье разрушены 152 километров дорог и 56 мостов.

"Силами ГСЧС в течение суток спасены 36 человек, эвакуированы (отселены) 104 человека (с начала работ – 652)", – рассказали в ГСЧС.

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Спасатели до сих пор продолжают откачивать воду из затопленных домов и дворов и укреплять поврежденные дамбы.

Черновицкая область

Последствия непогоды продолжают ликвидировать в 45 населенных пунктах Буковины. В семи районах подтопленными остаются 1049 жилых домов, один фельдшерско-акушерский пункт. Вода залила 763 подвала и 543 приусадебных участка.

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Пострадали от паводка и местные дороги: разрушено 1,4 км автодорог и повреждено 47,28 км автодорог. Также наводнения разрушили 17 мостов и четыре дамбы.

"Затруднено или отсутствует автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами (с. Довгопилля, с. Конятин, с. Фошки с. Стебни с. Лустун Путильского района и хутор Серафинец Вижницкого района)", – добавили в ГСЧС.

Из-за паводка было повреждено электроснабжение в 17 населенных пунктах, и нарушено газоснабжение в 9 населенных пунктах.

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Львовская область

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На территории Стрыйского, Жидачевского, Старосамборского районов подтоплены дома и подвалы в 11 населенных пунктах.

"Силами ГСЧС в течение суток откачано 125 м куб. воды с приусадебных участков (с начала работ – 463) с 6 колодцев (с начала работ – 6) и 14 жилых домов и хозяйственных сооружений (с начала работ – 15)", – рассказали в ГСЧС.

Тернопольская область

В четырех населенных пунктах в Монастырском и Залещицком районах сейчас подтоплены 118 жилых домов и 262 домохозяйства. Также под воду ушли 62 колодца и 704 гектара сельхозугодий.

"Силами ГСЧС в течение суток отселены 27 человек (с начала работ – 184)", – добавили спасатели.

Закарпатская область

В шести населенных пунктах Раховского района вода уже вышла и з жилых домов, дворов и приусадебных участков. Электроснабжение и транспортное сообщение в области тоже восстановили.

"Остается разрушенным участок 40 м автодороги (было 40 м) вблизи с. Кервелив", – добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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