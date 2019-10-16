Выгодно и опасно: Украина хочет соединить Черное море с Балтийским

Фото: pixabay.com

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Балтийское море соединят с Черным. Грузовые судна пустят через Украину, Беларусь и Польшу по рекам Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Этот маршрут (через Днепровско-Бугский канал, соединяющий бассейны Припяти и Буга) действовал до Второй мировой войны более ста лет. Последние лет шесть его пытаются возродить. Выгоду должны получить все: по реке перевозить товары дешевле и быстрее, чем по автотрассам. Украина сможет выйти в положительный торговый баланс, продавая больше, считают эксперты. Беларусь тоже настроена стать "морской державой" и уже начала строить порт рядом с Украиной.

Есть одно "но" – Чернобыльская зона и радиоактивный ил на дне Припяти и Днепра, дно которых собираются углублять. Сделать это страны планируют до 1 мая 2020 года, об этом недавно договорились министр инфраструктуры Украины и министр транспорта Беларуси.

В плюсах и минусах проекта разбирался сайт "Сегодня"

Экономические выгоды для Украины

Маршрут, связывающий Балтийское и Черное море называется Е-40. Созданная двести лет назад водная магистраль соединяла порты Гданьска и Херсона. Сегодня этот путь судоходен лишь частично. Возрождение маршрута оживит торговлю между Польшей, Беларусью и Украиной: одна баржа на 900 тонн заменяет 18 вагонов или 45 грузовиков на 20 тонн.

"До сих пор маршрут не запускали по политическим причинам. Есть другие заинтересованные страны, которым не выгодно, чтобы этот проект заработал. Но Балто-Черноморский коридор – выигрышный для Украины, учитывая наше географическое расположение. В будущем он может стать Скандинаво-Индийским коридором. Сейчас развиваются страны Азии, будет расти спрос на разные товарные группы. Связать Скандинавию и Индию – очень привлекательное направление. К сожалению, мы теряем наш потенциал и деньги, которые страна могла бы заработать", – замечает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего.

По оценкам Украинского института будущего, по Е-40 можно перевозить от 12 млн тонн груза в год. Наша страна может поставлять по реке в Беларусь, а затем в Евросоюз сырье для химического производства, шлак для производства цемента, подсолнечное масло и зерновые. Беларусь собирается перевозить по Днепру нефтепродукты, лес, стройматериалы, продукцию черной металлургии и калийные удобрения.

Фото: pixabay.com

Украина, со своей стороны, долгое время блокирует маршрут из-за неорганизованности, говорит Пилипчук. Весь вопрос в углублении дна: на него нужно 32 млн долл. В масштабах государства это не дорогостоящий проект.

"Но есть один нюанс, который необходимо учитывать. Если делать углубление дна, нужно исследовать экологическую ситуацию. Мы не знаем, что можем достать со дна Припяти и Днепра. Нужно проводить экспертизу, чтобы понять не достанем ли мы на поверхность радиоактивный ил. Сейчас об этом сложно говорить, потому что мы не знаем, что там есть. Может, там ничего нет. Но нужно оценить экологические риски", – добавляет эксперт.

Беларусь уже начала строить порт в Нижних Жарах в Брагинском районе. Это небольшое село находится у границы с Украиной и рядом с Чернобыльской зоной. Весь район – зона радиационного загрязнения, только в Нижних Жарах фон не превышает норму, сообщают белорусские СМИ. Сейчас там проводятся дноуглубительные работы, и, как уже отмечалось выше, их планируют закончить до мая следующего года.

Радиоактивный ил

Водный путь из польского Гданьска через всю Припять в Беларуси и весь Днепр в Украине до Херсона – это проект колоссального преобразования дикой природы. Экологи опасаются, что спрямление Припяти приведет к осушению и фактическому уничтожению Полесья как природного региона. Нарушение почв и донных отложений в зоне отчуждения ЧАЭС приведет к высвобождению в толщу воды радионуклидов, похороненных еще со времен аварии 1986 года. Кроме того, всю протяженность водного пути в Украине и 2/3 его протяженности в Беларуси составляют территории так называемой Изумрудной сети (сеть охраняемых природных территорий), утвержденные на уровне Совета Европы.

Как только широкой общественности стало известно о проекте Е-40, экологические организации в Польше, Беларуси и Украине развернули кампанию #STOP_E40.

"Существует прямая угроза утраты мест обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, редких биотопов и природных ландшафтов, ухудшения гидрологического режима, снижения рыбных запасов и т.д", – говорится в совместном обращении экологов разных стран.

Фото: pixabay.com

В STOP_E40 отмечают, что доставка нефтепродуктов по рекам поставит огромные территории под угрозу возникновения техногенных катастроф: "Известно, что аварии танкеров сопровождаются значительным экологическим и экономическим ущербом".

"Если сейчас начать производить на этих загрязненных территориях дноуглубительные работы, то все, что успокоилось и лежит на дне под 60-80 сантиметровым илом, превратится в одно мгновение в радиоактивный коктейль. Это все может двинуться вниз по Днепру, что угрожает потерей главной водной артерии страны как источника питьевого водоснабжения; также нельзя будет использовать днепровскую воду для орошения земель и полива полей. В мире на сегодня нет сооружений, способных очистить воду от радиоактивного загрязнения", – считает Александр Чистяков, руководитель Ассоциации рыбаков Украины.

Из этой сложной ситуации есть несколько выходов. Можно построить дамбу на реке Припять на границе с Беларусью, говорит Чистяков. Если загрязненный ил все-таки пойдет с белорусской территории по Припяти, возможно, нужно воспользоваться опытом времен Чернобыльской катастрофы, а именно создания искусственных улавливателей на дне Киевского водохранилища, и рыть своеобразные котлованы, в которых и будет собираться этот загрязненный ил, в надежде, что его со временем затянут донные отложения. Это в какой-то мере поможет локализовать загрязнение, не дать ему возможность распространиться по всей акватории водохранилища. Но это малоэффективные шаги.

"Третий выход самый действенный и самый затратный – это вообще не трогать загрязненные участки акватории, а обойти их, построив рядом с рекой судоходный канал. Благо, что есть богатый зарубежный опыт постройки подобных каналов. Например, вся Голландия в таких искусственных судоходных каналах. Этот путь гораздо лучше, чем выпрямлять Припять, при этом убивая реку. Ну и, конечно же, существует вариант ничего не делать и дать возможность загрязнить Днепр на веки вечные", – говорит Чистяков.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине исчезают пассажирские речные теплоходы.

А новости "Сегодня" недавно рассказывали, что в Виннице появилась речная полиция.

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