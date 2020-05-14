Украине "светит" миллиардный кредит от ЕС на борьбу с коронакризисом

Европарламент по предложению Еврокомиссии рассмотрит выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Голосование состоится в пятницу, 15 мая, по ускоренной процедуре. За то, чтобы упростить процедуру принятия решения, евродепутаты проголосовали 13 мая 602 голосами.

Если Европарламент согласится выделить Украине 1,2 млрд евро, это решение еще должен будет одобрить Совет ЕС. Если это произойдет, Киев получит деньги в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь покрыть насущные, срочные потребности в финансировании".

Объясняя детали выделения средств, представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами – первые 600 млн будут выделены сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, еще 600 млн – под конкретные условия, которые пока не называются.

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При этом Украина – не единственная страна, которой планируют выделить финансовую помощь. Впрочем, сумма, которую может наше государство, крупнее, чем у других стран. Так, Албания может получить 180 млн евро, Босния и Герцеговина – 250 млн, Грузия – 150 млн, Иордания – 200 млн, Косово – 100 млн, Молдова – 100 млн, Черногория – 60 млн, Северная Македония – 160 млн, Тунис – 600 млн.

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Ранее Европейский Союз уже выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро, которые правительство направило на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности, малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

При этом Украина и Международный фонд продолжают переговоры о новой программе финансовой помощи. Как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, Киеву необходима поддержка МВФ:

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