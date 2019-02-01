Украинская энергетика становится привлекательной для IT-специалистов

Украинская энергетика трансформируется и выходит на новый уровень, и является основой будущего цифрового мира

Украинская энергетика становится привлекательной для IT-специалистов 2019-02-01T23:05:00+02:00 Экономика Украинская энергетика трансформируется и выходит на новый уровень, и является основой будущего цифрового мира

Ежегодно тысячи украинских программистов возвращаются из-за рубежа в Украину. Зарплаты вполне сопоставимы, налоги ниже, и, в конце концов, больше возможностей для самореализации. Все это влечет специалистов высоких технологий ехать домой.

"Массово в Украине развиваются целые центры. Много международных компаний нанимают украинских специалистов и они работают в Украине, получая заработную плату. В IT-секторе я с полной уверенностью могу сказать в Украине платят рыночные заработные платы", – сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Сейчас в Украине в сфере высоких технологий работают четыре тысячи фирм. Спрос на программистов создают и обычные предприятия, не связанные с IT- сектором: аграрные, перерабатывающие и химические.

Среди отраслей, которые больше всего нуждаются IT- специалистах – энергетика. Она сейчас в Украине трансформируется и выходит на новый уровень, поскольку является основой будущего цифрового мира.

Например, в ДТЭК, которая вошла в 10 лучших работодателей в прошлом году по рейтингу международного кадрового портала HeadHunter, есть ряд проектов, привлекающих IT-специалистов на работу.

"Появляются проекты, Которые будут интересны для диджитал профессионалов. Таких как инженеры данных, аналитики данных, разработчики, архитекторы цифровых решений, специалисты по передовым технологиям, роботизации процессов, 3D", – сказал Дмитрий Осыка, руководитель проекта цифровых трансформаций ДТЭК.

По разным данным в сфере высоких технологий в Украине работает от 130 до 180 тысяч человек. Причем каждый год появляются как минимум 15-20 тысяч вакансий. Поэтому, как утверждают специалисты, если в отрасль IT захотят прийти новички и начнут учиться с "нуля" хоть сейчас без работы они точно не останутся.

Ранее мы писали о том, сколько платят топ-менеджерам в украинском IT.

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