Украинская коррупция оставила следы в 65 странах мира
Антикоррупционеры объяснили, почему приходится обращаться за помощью к зарубежным коллегам
Проявления украинской коррупции зафиксированы в 65 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - отметили в НАБУ.
Отмечается, что НАБУ направило около 500 запросов в иностранные компетентные органы, чтобы выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.
Такое распространение связано с тем, что большинство коррупционных схем предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом, пояснили НАБУ. Речь идет в основном о схемах, связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов.
"Обычно эти компании (зарегистрированные за рубежом. – Ред.) выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Украине начали официально вести учет коррупционеров. Специальный реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения
К тому же Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции.
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