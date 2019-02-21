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Украинская коррупция оставила следы в 65 странах мира

Сегодня, 10:49

Антикоррупционеры объяснили, почему приходится обращаться за помощью к зарубежным коллегам

Фото: НАБУ
Украинская коррупция оставила следы в 65 странах мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e65/e73/5c6e65e73a78a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e65/e73/5c6e65e73a78a.jpg Экономика Антикоррупционеры объяснили, почему приходится обращаться за помощью к зарубежным коллегам

Проявления украинской коррупции зафиксированы в 65 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - отметили в НАБУ.

Отмечается, что НАБУ направило около 500 запросов в иностранные компетентные органы, чтобы выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.

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Такое распространение связано с тем, что большинство коррупционных схем предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом, пояснили НАБУ. Речь идет в основном о схемах, связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов.

"Обычно эти компании (зарегистрированные за рубежом. – Ред.) выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине начали официально вести учет коррупционеров. Специальный реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения

К тому же Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции

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Тег коррупция, Украина, НАБУ

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