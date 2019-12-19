Дороги станут безопаснее: парламент одолжит деньги у европейских банков

Фото: КП "Центр организации дорожного движения"

Украина привлечет 75 млн евро на проект, который повысит безопасность автомобильных дорог в городах.

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение (проект "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

За принятие президентского законопроекта № 0014 в целом проголосовали 334 народных депутата.

"Соглашение с ЕИБ предусматривает финансирование установки пешеходных ограждений, строительства и реконструкции надземных и подземных пешеходных переходов, установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения, капитального ремонта трамвайных путей, расширения проезжей части, строительства и реконструкции светофоров, строительство велосипедных дорожек", – сказано в пояснительной записке.

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Ожидается, что эти меры позволят снизить количество ДТП и степень тяжести их последствий, увеличить долю перемещений велотранспортом, пешком или общественным транспортом, сократить время пребывания пассажиров на остановках общественного транспорта, уменьшить эксплуатационные расходы владельцев автомобильного транспорта и выбросы вредных веществ.

Общая ориентировочная стоимость проекта, согласно оценкам экспертов Европейского инвестиционного банка, составляет 177 млн евро без НДС евро или 207,95 млн евро с НДС.

Из общей суммы ЕИБ выделит 75 млн евро, ЕБРР – 79,75 млн евро, бюджеты городов профинансируют 22,25 млн евро, а также уплатят 30,95 млн евро НДС.

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Осенью 2019 года в ЕИБ сообщили, что также рассматривается возможность запуска второй части проекта с объемом финансирования 50 млн евро с целью привлечения к участию новых городов Украины. Однако реализация второй части проекта возможна только после использования городами-участниками средств первой части проекта (177 млн евро совместно с ЕБРР).

Ранее сайт "Сегодня" писал, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло рекордное количество аварий – 144 760. В результате этих ДТП погибли 3080 человек.

Также мы сообщали о том, что "Укравтодор" начал работать с популярной системой навигации, в которой водители отмечают состояние дорог, ямы, пробки и ненадлежащее поведение полицейских патрулей. Напомним, большинство аварий на украинских дорогах происходит из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и вождения в нетрезвом состоянии. Еще одна вероятная причина – ямы на дорогах.

А в Офисе эффективного регулирования BRDO подсчитали, что для качественных дорог в Украине необходимы прозрачные процессы, надлежащий контроль, конкуренция и 5 трлн гривен. При этом Государственный дорожный фонд должен быть увеличен в десять раз, ведь общая протяженность украинских дорог составляет 169,6 тыс. км. Более 90% из них, по результатам исследования World Bank Group, в изношенном состоянии и требуют немедленного ремонта или замены.

Напомним, украинцы имеют право получить компенсацию за поломку авто из-за плохих дорог. О том, как это можно сделать, узнавайте из истории, о которой рассказали новости "Сегодня":

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