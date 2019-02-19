Украинские пенсии для жителей оккупированной части Донбасса: названа сумма

Евгений Марчук сообщил, что жители оккупированных территорий получают пенсии из госбюджета

Фото: Pixabay

Украинские пенсии для жителей оккупированной части Донбасса: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg 2019-02-19T18:21:00+02:00 Экономика Евгений Марчук сообщил, что жители оккупированных территорий получают пенсии из госбюджета

Общая сумма пенсионных выплат, которые получили жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за четыре года, составила 80 млрд гривен.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" сегодня, 19 февраля, в Киеве.

"По данным на три дня назад уже 79-80 млрд гривен. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов… Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется – уроки выучены", – сказал он.

По словам Марчука, в Минских соглашениях предусмотрены все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", – заключил он.

Ранее Марчук сообщил, что переговоры в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в достаточно откровенном формате. По его словам, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, "при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО".

В августе 2018 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинские пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях, получат выплаты вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились.

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