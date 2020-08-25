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Украинские прилавки заваливают импортной рыбой: откуда везут

25 августа, 07:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Больше всего продукции поставляется в страну в замороженном виде

Пока Украина теряет позиции по экспорту рыбы, эту продукцию активно завозят в страну из-за границы. Так, за январь-июнь 2020 стоимость "рыбного" импорта составила 295 млн долларов. Это на 4% больше, чем за соответствующий период 2019 года, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

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По его словам, основными товарными позициями импорта традиционно стали:

  • мороженая рыба (158 млн долларов);
  • свежая или охлажденная рыба (70 млн долларов);
  • рыбное филе (34 млн долларов);
  • различные ракообразные (22 млн долларов).

"При этом количественные объемы импортных закупок мороженой рыбы за первое полугодие 2020 сократились против соответствующего периода прошлого года на 13% – с 142 тыс. тонн до 123 тыс. тонн, тогда как остальные указанных товарных позиций демонстрируют растущую динамику", – отметил эксперт.

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Главным поставщиком рыбы и морепродуктов в Украину остается Норвегия. По результатам шести месяцев этого года ее доля в стоимости импорта этого вида продукции составила 33,5%. За Норвегией со значительным отрывом следуют Исландия (11,2%), США (9,2%), Канада (5,1%), Великобритания (4,3%) и Испания (4,1%).

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"Совокупно названные шесть стран заняли более 67% в стоимостных объемах импорта продукции данной группы в Украину", - подытожил Пугачев.

Напомним, в целом с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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рыба импорт Украина внешняя торговля Николай Пугачев

Источник: Сегодня

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