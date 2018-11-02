Украинские "заробитчане" будут все меньше рваться в Польшу – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что в 2019 году интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу значительно снизится. Такой прогноз содержаться в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь-2018.

Причиной грядущего сокращения потока трудовых мигрантов НБУ считает перспективы замедления экономического роста в Польше – до 3,5% в 2019 году и 2,8% в среднесрочной перспективе. Еще одним фактороь станет снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, а также "сдержанная заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины".

"В первом полугодии 2018 года количество выданных разрешений выросло лишь на 20% по сравнению с первым полугодием 2017 года, тогда как в течение двух предыдущих лет оно росло на более чем 100%. Количество поданных заявлений на трудоустройство украинцев в этот период даже сократилась на 23,5% (более чем 200 тыс. человек), то есть до уровня первого полугодия 2016 года", – отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что украинские заробитчане массово уезжают из Польши. Украинцев не устраивают зарплаты и нечеловеческие условия труда:

Аналитики НБУ отмечают, что ввиду того, что Польша по объемам трудовых мигрантов из Украины существенно опережает другие страны, вероятное снижение интенсивности трудовой миграции в эту страну приведет к ослаблению трудовой миграции из Украины и в целом в среднесрочной перспективе. Впрочем, в Нацбанке считают, что весомым риском усиления миграции в другие страны может стать упрощение процедур для трудоустройства иностранных граждан.

Ранее в НБУ подсчитали, что трудовая миграция перестанет взвинчивать зарплаты в Украине. Сейчас украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы составить конкуренцию трудоустройству за рубежом. Однако, по прогнозам Нацбанка, такая тенденция должна прекратиться уже в 2019 году – впервые за несколько лет.