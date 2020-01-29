Украинский суперфуд: чем дешево заменить модные ягоды годжи и семена чиа

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Ягоды годжи, асаи, каму-каму, перуанский физалис... Продавцы новомодных суперпродуктов обещают нам стройные тела и даже защиту от рака и других напастей. Мол, эти продукты имеют высокое содержание питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Но может ли пища быть и полезной, и дешевой?

Небогатые украинцы тратят на продукты большую часть доходов. Если верить данным Госстата, рацион месячный рацион взрослого человека примерно такой:

молоко и молочные продукты – 19,1 кг,

мясо – 4,9 кг;

рыба – 1,4 кг;

яйца – 19 шт.;

растительное масло и жиры – 1,5 кг;

картофель – 6,3 кг;

овощи – 8,9 кг;

фрукты – 3,8 кг;

хлеб – 8,3 кг;

сахар – 2,7 кг.

Нас постоянно уверяют, что есть полезное – дорого. Для необычайных продуктов даже придумали термин – суперфуды. Это ягоды, семена и крупы из дальних стран. Такое еде приписывают высокую концентрацию питательных веществ. Например, ягоды годжи якобы содержат в пять раз больше витамина C, чем цитрусовые, сушенные семена испанского шалфея чиа опережает орехи по содержанию кислот Омега-3, а "золотое зерно" киноа из южных Кордельеров бьет все злаки по количеству белка.

Однако этим модным и недешевым продуктам легко найти альтернативу среди украинской еды, считает диетолог Елена Пилипенко.

"Ягоды годжи богаты антиоксидантами. Там очень много витамина С. Но если сравнить их с клюквой или сухим шиповником, то они абсолютно не уступают друг другу. Если разложить на количество жиров, белков и углеводов, микро- и макроэлементов, например, семена чиа и семена льна, то мы увидим, что и там, и там есть растительный белок. И там, и там есть ненасыщенные жиры, Омега-3 и Омега-6. На 100 граммов готового продукта в киноа будет 14 граммов белка, а в гречке 13. По микро- и макроэлементам, которые есть и в гречке: фосфор, цинк, магний. По ним гречка не уступает семенам киноа", – говорит Пилипенко.

Несмотря на сезонную нехватку витаминов, даже зимой можно питаться полезно и сбалансировано, уверяет специалистка.

"Важно выбирать локальные продукты. Обращать внимание на то, что растет у нас в стране. Можно в рацион добавить тыкву, топинамбур, морковь, капусту... Меньше используйте масла, жира, больше запекайте, готовьте на пару. Используйте различные специи, чтобы продукты были не пресными, а вкусными и ароматными", – советует Пилипенко.

Салаты и овощные супы можно даже заказывать на дом или на работу. Елена является владелицей такого сервиса. Приглашает на кухню, где будет готовить полноценный обед из доступных продуктов.

"Здесь продуктов где‑то на 100 гривен. Я предлагаю приготовить запеченную рыбу с пряными травами, овощи на пару. Сделаем замечательный салат "Щетка" – из капусты, яблок, топинамбура и моркови, и заправим это все оливковым маслом", – рассказывает Елена.

По ее словам, хорошо знакомую украинцам тыкву можно есть сырой – это альтернатива экзотическому фрукту кумквату. А тыквенные семечки – заменитель авокадо. Кроме того, Елена советует, как выбрать правильные овощи.

"Когда вы покупаете капусту, выбирайте такую, чтобы была немножко зелененькая. Когда капуста совсем белая, в ней практически не остается антиоксидантов. Топинамбур очень недооценен у нас на кухне. В нем содержатся компоненты, которые выполняют роль пробиотиков в кишечнике. И я рекомендую в зимнее время снимать кожуру с яблок. Потому что яблоки обработаны, на них есть восковый налет", – рассказывает Елена.

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А предпринимательница Татьяна Владимирова выращивает несколько видов "микрогрина" – молодой зелени, в ста граммах которой столько же полезных веществ, сколько в килограмме спелых растений.

"Ростки подсолнечника, например, содержат все аминокислоты, которые необходимы организму", – рассказывает Татьяна.

Упаковка ростков стоит 30 гривен, набор для выращивания – 25. Некоторым растениям нужны особые условия, но есть и те, которые легко вырастить дома.

"Это подсолнечник, горох, люцерна, ну, горчица и редиска. Плюс это такие виды микрозелени, которые достаточно понятны на вкус, если это горох – то это вкус молодого зеленого горошка. Если подсолнух, то это свежее сорванное семечко. Если это горчица – то тут будет легкий пряный вкус. Если редиска – то это свежесть молодой редиски", – перечисляет Татьяна.

Продукты, которые обещают здоровье и долголетие, – это необязательно экзотические суперфуды по цене 100-300 гривен за кило. От обычных круп и овощей пользы может быть не меньше, а кошельку – легче. Нужно лишь уменьшить потребление готовой продукции из магазинов, выбирать сезонные овощи и фрукты и готовить дома.

Задуматься об экономии тоже не помешает – корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг подорожала за минувший год намного больше, чем увеличилась инфляция. Сайт "Сегодня" ранее узнавал, чего ждать от цен на продукты в 2020 году.

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