Украинское экономическое чудо: как выполнить "пятилетку" Кабмина

Экономист назвал главные условия для роста ВВП на 40% за пять лет

/ Фото: Pixabay

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Украина за ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долларов инвестиций, чтобы достичь роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 40%, подсчитали в правительстве. Такие цели – в принципе достижимы, отметил в комментарии сайту "Сегодня" президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

"40% за 5 лет – это по 7% в год – достаточно амбициозные цели. Хотя у нас был период, когда мы так росли", – говорит Жалило.

Но чтобы создать благоприятные условия для долгосрочных иностранных инвесторов, нужна стабильность – экономическая, налоговая, политическая, подчеркивает эксперт. Кроме того, для Украины имеет смысл участие в макрорегиональных проектах.

"Сейчас активная территория для инвестирования – это страны Центрально-Восточной Европы, – объясняет экономист. – Речь о наших ближайших западных соседях – Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии. Туда в ближайшее время будут идти значительные потоки европейских и мировых инвестиций. И поскольку развитие этих стран идет на основании макрорегионального сотрудничества, в рамках Дунайского макрорегиона, Карпатского макрорегиона и т.д.- активизация участия Украины в этих проектах – хороший стимулятор, чтобы активизировать приток инвестиций и в Украину".

Также эксперт обратил внимание на неравномерное "осваивание" иностранного капитала внутри Украины.

"Сейчас у нас очень неравномерное распределение иностранных инвестиций по территории Украины – Киев перетянул около половины. Есть территории, у которых есть потенциал, но он нереализированный", – говори Жалило.

Экономист советует территориальным общинам объединиться в борьбе за инвестиции и поработать с небольшим бизнесом, ориентируясь на местные проекты.

"Необходимо усиление работы с небольшими инвесторами – микро- и средние инвестиционные проекты, которые реализуются уже на уровне конкретных общин. Это может быть перерабатывающее предприятие, энергетическое предприятие, туристическое – в сотрудничестве с территориальной общиной или группой общин. Каждая инвестиция, возможно, не была бы знаковой, но их могло бы быть много, и это может содействовать увеличению общего притока инвестиций", – считает экономист.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

В новом Кабмине ранее заявили, что рост украинской экономики в течение пяти лет минимум на 40% является главным вызовом для правительства.

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