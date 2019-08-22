Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП

/ Фото: пресс-центр НБУ

Достичь в Украинероста экономики на 5-7%, как планирует Владимир Зеленский, – это вполне достижимое задание, поскольку сейчас наша экономика находится на очень низком уровне. Однако для этого нужно заниматься не только экономическими преобразованиями. Такое мнение сайту "Сегодня" высказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Мы – очень бедная экономика, а сначала расти несложно. Сложно расти, когда вы уже большие. Наша экономика – очень неэффективная. Мы теряем на непрофессиональном руководстве страной, на предприятиях, которые сто лет не обновлялись, теряем на взятках, плохих дорогах", – сказал он.

По его мнению, чтобы показывать озвученные президентом темпы роста, необходимо, в частности, провести приватизацию и открыть рынок земли.

"Разрешение продавать землю даст экономический рост. Кто-то будет ее покупать для себя, и будет использовать ее более эффективно, чем тот, кто не хочет на ней ничего делать", – считает Козак.

Но только экономическими реформами рост ВВП на 7% недостижим, уверен специалист. По его словам, важно также обеспечить верховенство права, в частности наладив "нормальную работу" правоохранительных органов.

"Наши СБУшники, прокуроры, полицейские в основном работают на свой карман, – говорит эксперт. – Судебную реформу начал предыдущий президент, он частично обновил Верховный Суд, но два органа, которые отвечают за качество судебной системы, не перезагружены – это Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия".

При этом коррупционность в этих органах – хуже непрофессиональности, уверен Козак.

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Он также добавляет: 4% роста ВВП, которые Украины показала по итогам второго квартала, по факту не ощущаются. Чтобы украинцы почувствовали себя благосостоятельнее, экономика должна расти несколько лет подряд по 7% и больше.

Подробнее о ситуации с ВВП Украины читайте на сайте "Сегодня" – Неожиданный взлет украинской экономики: начало расцвета или временное явление

О росте экономики на 5-7% в год президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время визита в Турцию. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Напомним, рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. При этом Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%.

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