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Украинскую голубику внутри страны продавали дороже, чем на экспорт

6 декабря, 08:11

Эксперты рассказали о тенденциях на рынке ягоды

/ Фото: Pixabay

Еще летом украинцев шокировали цены на голубику. Теперь стало известно, что в среднем за сезон эта ягода продавалась на внутреннем рынке на 25% дороже, чем шла на внешний. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар".

По их данным, средняя оптовая стоимость украинской голубики в июле-августе составляла 135 грн/кг (5,13 евро/кг). Для сравнения средняя экспортная стоимость украинской голубики в этот же период – 4,35 евро/кг. Всего за сезон Украина экспортировала более 2 тыс. тонн голубики, то есть за год объем внешних продаж увеличился на 50%.

"В 2019 году из всех культурных ягод только голубика показала рост экспорта. Покупали нашу голубики в основном страны ЕС, среди покупателей также были ОАЭ, Гонконг и Малайзия. В Беларусь мы отправили менее 500 тонн голубики. А по землянике и черешне мы зафиксировали снижение объемов внешней торговли, и почти весь объем этих ягод был экспортирован в Беларусь и Молдову", - прокомментировала ситуацию глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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По словам Гетьман, экспорт голубики мог бы быть в этом году еще выше, но из-за погодных неурядиц и нехватки агрономического опыта ягоды экспортного качества было собрано меньше, чем прогнозировалось в начале сезона.

Ежегодно средние цены на голубики в Украине знижуються на 20-25% благодаря увеличению предложения на внутреннем рынке. При этом увеличивается и разрыв в ценах в зависимости от качества ягоды.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:

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цены экспорт ягоды цены на продукты голубика оптовые цены

Источник: Сегодня

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