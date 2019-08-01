На сколько Украина подготовилась к отопительному сезону: появилось заявление

Объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Кругляк.
По его словам, подготовка технического состояния объектов, на которую уже израсходовано 6 млрд грн, проходит согласно графику и без замечаний.
"На сегодня около 60% объектов подготовлены. Конечно, в первую очередь идет подготовка социальных объектов: учебных заведений, здравоохранения", – отметил он в ходе селекторного совещания по подготовке Украины к новому отопительному сезону.
В трендеНАБУ проводит обыски в "Украэрорухе"
Около 60% котельных прошли ремонт и замену сетей, а к концу августа ожидается, что уровень подготовки составит 70%, заключил замминистра.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце июня Кабинет министров установил граничные тарифы на поставки тепловой энергии и снабжение украинцев горячей водой. Предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.
О тарифах на эти услуги читайте также в статье "Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк