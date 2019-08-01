В Минрегионе заявили, что подготовка проходит по графику

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

На сколько Украина подготовилась к отопительному сезону: появилось заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F 2019-08-01T13:31:00+03:00 ЖКХ В Минрегионе заявили, что подготовка проходит по графику

Объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Кругляк.

По его словам, подготовка технического состояния объектов, на которую уже израсходовано 6 млрд грн, проходит согласно графику и без замечаний.

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"На сегодня около 60% объектов подготовлены. Конечно, в первую очередь идет подготовка социальных объектов: учебных заведений, здравоохранения", – отметил он в ходе селекторного совещания по подготовке Украины к новому отопительному сезону.

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Около 60% котельных прошли ремонт и замену сетей, а к концу августа ожидается, что уровень подготовки составит 70%, заключил замминистра.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце июня Кабинет министров установил граничные тарифы на поставки тепловой энергии и снабжение украинцев горячей водой. Предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

О тарифах на эти услуги читайте также в статье "Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины".

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