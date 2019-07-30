"Укрэнерго" стало акционерным обществом 2019-07-30T11:55:00+03:00 Экономика Госпредприятие готовится к размещению акций и избранию главы правления

Министерство финансов утвердило создание частного акционерного общества (ЧАО, укр. – ПрАТ) "НЭК "Укрэнерго". Соответствующий указ подписала глава ведомства Оксана Маркарова. Ранее "Укрэнерго" перевели под управление Минфина из сферы управления Минэнергоугля.

В Минфине отмечают, что в ближайшее время будет осуществлен выпуск акций ЧАО. Уставный капитал предприятия составит 37,1 млрд грн. Председатель правления преобразованной компании будет избран на заседании наблюдательного совета "Укрэнерго".

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"Результатом создания ЧАО "Укрэнерго" станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством электроэнергии и ее передачей, что является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС", – объяснили в пресс-службе Минфина.

НЭК "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

Напомним, в конце февраля-2019 Минфин создал комиссию по реорганизации госпредприятия. В будущем "Укрэнерго" пройдет сертификацию в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней.

В июне 2017 года Украина подписала соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Молдовы с ЕNTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле 2017 года соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов. Конечный срок выполнения мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС Украины к энергосистеме Европы наступает в июле 2022 г.

Кроме того, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

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