Укрепление гривни не сработало: эксперт рассказал о ситуации с внешней торговлей

В 2019 году Украина продала за границу товаров на 50 млрд долларов, а завезла на 60,8 млрд. Таким образом, по данным Укрстата, негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долларов. При этом неожиданное для экспортеров и импортеров укрепление гривни в 2019 году не привело к слишком резкому росту импорта.

"Сальдо изменилось меньше чем на миллиард [долларов]. В теории значительное укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в 2019 году, должно было стимулировать импорт, потому что товары становились дешевле, и немножко тормозить экспорт, поскольку продавать за границу было менее выгодно. Но если смотреть ситуацию в динамике, мы не видим резкого роста импорта вследствие укрепления гривни. Мы закончили год примерно с такими результатами, как и начинали. В конце года даже произошло некоторое торможение роста импорта. Динамика в 2019 году была даже спокойнее, чем в 2018-м. Что касается экспорта, во второй половине года тоже не видно особенной разницы сравнительно с первой половиной. Плюс нужно смотреть на международную ситуацию. Например, в конце года была довольно сложной ситуация с металлом на мировых рынках, что затормозило всю торговлю, не только в Украине. Поэтому я бы не сказала, что мы увидели в 2019 году существенное влияние укрепления гривни как на экспорт, так и на импорт", – объяснила сайту "Сегодня" директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "У России покупаем нефть, у Китая – приборы: куда утекают украинские деньги".

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Напомним, правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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