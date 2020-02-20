Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Укрепление гривни не сработало: эксперт рассказал о ситуации с внешней торговлей

20 февраля, 11:35

Александра Романюк

Рост курса доллара должен был привести к резкому увеличению импорта

В 2019 году Украина продала за границу товаров на 50 млрд долларов, а завезла на 60,8 млрд. Таким образом, по данным Укрстата, негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долларов. При этом неожиданное для экспортеров и импортеров укрепление гривни в 2019 году не привело к слишком резкому росту импорта.

"Сальдо изменилось меньше чем на миллиард [долларов]. В теории значительное укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в 2019 году, должно было стимулировать импорт, потому что товары становились дешевле, и немножко тормозить экспорт, поскольку продавать за границу было менее выгодно. Но если смотреть ситуацию в динамике, мы не видим резкого роста импорта вследствие укрепления гривни. Мы закончили год примерно с такими результатами, как и начинали. В конце года даже произошло некоторое торможение роста импорта. Динамика в 2019 году была даже спокойнее, чем в 2018-м. Что касается экспорта, во второй половине года тоже не видно особенной разницы сравнительно с первой половиной. Плюс нужно смотреть на международную ситуацию. Например, в конце года была довольно сложной ситуация с металлом на мировых рынках, что затормозило всю торговлю, не только в Украине. Поэтому я бы не сказала, что мы увидели в 2019 году существенное влияние укрепления гривни как на экспорт, так и на импорт", – объяснила сайту "Сегодня" директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "У России покупаем нефть, у Китая – приборы: куда утекают украинские деньги".

В тренде
Украинцев ждет рекордно раннее начало сезона молодой картошки

Напомним, правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

экспорт импорт Украина внешняя торговля курс гривни торговый баланс

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделе
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделеФинансы
В Раде раскрыли зарплату спикера Разумкова
В Раде раскрыли зарплату спикера РазумковаЭкономика
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
Кабмин перечислил еще 163 млн гривен на зарплаты шахтерам
Кабмин перечислил еще 163 млн гривен на зарплаты шахтерамЭкономика
"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...