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Увеличить экспорт вдвое: в Кабмине рассказали об амбициозной цели

1 октября, 15:58

Правительство объяснило, как будет развивать внешнюю торговлю

/ Фото: Pixabay

За ближайшие пять лет экспорт из Украины планируют увеличить вдвое. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабинета министров.

Такой критерий выполнения плана для Министерства развития экономики значится в пункте "Украинский экспортер получает лучшие условия для работы за счет уменьшения барьеров для экспорта украинских товаров и услуг". Кроме того, ожидается, что основные пошлины для экспортеров упадут на 10%, а время на таможенное оформление сократится с 66 до 24 часов.

"Доступ на внешние рынки является краеугольным элементом развития крупного и малого бизнеса, особенно для производителей продукции с добавленной стоимостью. Эффективная торговая политика приносит прибыль для национального производителя и дает больше возможностей потребителю в выборе товаров и услуг", - говорится в документе.

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Для достижения таких целей Минэкономики планирует:

  • заключать договоренности с ключевыми торговыми партнерами о либерализации торговли;
  • предупреждать применение ограничительных мер на внешних рынках;
  • устранять нетарифные барьеры в сфере таможни и промышленных товаров, аграрной и пищевой продукции, услуг и т.п.
  • уменьшать пошлины на украинскую продукцию на ключевых рынках через выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, других соглашений о зонах свободной торговли, их обновления, а также использования возможностей ВТО;
  • снимать антидемпинговые и защитные пошлины, которые распространяются на украинскую продукцию;
  • продвигать экспорт через визиты в государства-члены ЕС, MENA и на другие приоритетные рынка, а также через участие в ключевых выставках и торговых миссиях;
  • оказывать консультативную помощь тем, кто заинтересован в экспорте;
  • поддерживать экспорт через создание механизмов страхования, перестрахования и обеспечения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

В апреле 2019 года в правительстве сообщали, что украинская агропродукция представлена в 190 странах мира:

Видео: Кабинет министров Украины

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экспорт внешняя торговля таможенное оформление

Источник: Сегодня

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