"Укроборонпром" и госпредприятие "Антонов" хотят строить самолеты для армии и полиции

Новая программа развития авиастроения направлена на удовлетворение потребностей Украины, которая отражает агрессию РФ

Госконцерн "Укроборонпром" совместно с ГП "Антонов", предприятиями авиационной отрасли и членами правительства начали работу над подготовкой предложений в проект Программы возрождения авиационной отрасли на среднесрочную перспективу. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

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26 июня собралась рабочая группа. Ее возглавили заместитель генерального директора по трансформации концерна Роман Бондарь и и.о. президента ГП "Антонов" Александр Лось.

"Разработка и утверждение правительственной программы – долгожданное событие для авиапрома. Это позволит обеспечить финансированием отечественное самолетостроение, позволит нашим заказчикам – Министерству обороны и Министерству внутренних дел – удовлетворить собственный спрос на самолеты АН, а для "Антонова" – получить стартовый импульс для развития отечественного самолетостроения", – отметил Бондарь.

В рабочую группу также вошли представители "Украинского научно-исследовательского института авиационных технологий", ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", ГП "Завод 410 ГА", "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД ", Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, а также представители концерна по вопросам авиастроения и стратегическим проектам.

Новая концепция развития состоит из пяти основных программ, которые решают стратегические направления финансирования отрасли.

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В целях программы указаны такие пункты:

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создание условий для реализации проектов инновационных исследований и разработки новых конкурентоспособных авиационных технологий, материалов, производственных процессов и оборудования;

проведение испытаний, реализация и внедрение которых позволит разработать образцы новых конкурентоспособных моделей серийных, модернизированных пассажирских и транспортных самолетов, вертолетов, двигателей к ним, другой авиационной техники, а также будет способствовать ее экспорту на внешние рынки.

"Результатом совместных усилий должна стать государственная поддержка стратегии и программ развития авиационной отрасли уже на 2021 год", – отметил Лось.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку госпредприятия "Антонов". После проверки "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля после обращения Службы безопасности Украины. В СБУ 16 апреля составили письмо на имя главы правительства, в котором рассказали об имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

Позже стали известны подробности расследования Службы безопасности Украины в отношении госпредприятия "Антонов". Досудебное расследование, проведенное СБУ, установило, что должностные лица ГП "Антонов" нарушили порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, чем совершили уголовное преступление, предусмотренное ст. 333 Уголовного кодекса.

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Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:

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