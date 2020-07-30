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"Укроборонпром" ждет смена руководства: Абромавичус приоткрыл планы

30 июля, 11:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гендиректор концерна намекнул, что может сменить должность

Новая команда концерна "Укроборонпром", который избавится от 23 предприятий, продолжит работу, но генеральный директор Айварас Абромавичус может сменить должность. Об этом рассказал сам Абромавичус по итогам встречи в Офисе президента.

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"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – цитирует Абромавичуса "Интерфакс-Украина".

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на два-три месяца, чтобы начать финансовый и аудит, разработать стратегические документы и привести новую команду.

"За 11 месяцев мы ввели почти 70 профессиональных людей в концерн с 260 человек. Все заместители генерального директора совершенно новые люди, и [мы] поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

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По данным украинских СМИ, ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в наблюдательный совет госконцерна. Он уже возглавлял его с начала июня до конца августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за негативные процессы, начавшиеся, и он будет возглавлять компанию к отбору нового руководителя на конкурсе.

Ранее также сообщалось, сколько денег недосчитались в "Укроборонпроме".

А о том, как "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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