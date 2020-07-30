"Укроборонпром" ждет смена руководства: Абромавичус приоткрыл планы

Новая команда концерна "Укроборонпром", который избавится от 23 предприятий, продолжит работу, но генеральный директор Айварас Абромавичус может сменить должность. Об этом рассказал сам Абромавичус по итогам встречи в Офисе президента.

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"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – цитирует Абромавичуса "Интерфакс-Украина".

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на два-три месяца, чтобы начать финансовый и аудит, разработать стратегические документы и привести новую команду.

"За 11 месяцев мы ввели почти 70 профессиональных людей в концерн с 260 человек. Все заместители генерального директора совершенно новые люди, и [мы] поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

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По данным украинских СМИ, ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в наблюдательный совет госконцерна. Он уже возглавлял его с начала июня до конца августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за негативные процессы, начавшиеся, и он будет возглавлять компанию к отбору нового руководителя на конкурсе.

Ранее также сообщалось, сколько денег недосчитались в "Укроборонпроме".

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