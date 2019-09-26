"Укрпочта" начнет повышать тарифы: появились подробности

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Всемирный почтовый союз (ВПС) утвердил план повышения тарифов на почтовые услуги для всех стран-экспортеров, в том числе и Украины. Этот план предусматривает постепенное повышение тарифов с 2020 года в течение пяти лет вместо резкого единовременного скачка. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты". Ранее также профильная нацкомиссия утвердила предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи с 1 января 2020 года

Решение ВПС остановит запланированный на октябрь 2019 года выход США из организации и не допустит роста в несколько раз почтовых тарифов по всему миру, отметили в "Укрпочте". Таким образом, как уверяет "Укрпочта", снят риск "почтового коллапса" и приостановки свободного почтового обмена.

"Это был очень сложный процесс нахождения баланса между диаметрально противоположными интересами наших ключевых партнеров – США, Китая, Германии, Канады. Никогда нельзя быть полностью довольным компромиссом, но это тот вариант, который дает возможность развиваться нам и нашим клиентам и сохраняет международную почтовую систему", – объяснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Реклама

Читайте также: Денежные переводы: "Укрпочта" получила "льготу" от НБУ

В тренде Новой главой МВФ стала Кристалина Георгиева

Напомним, что в августе Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении тарифов в среднем на 12-15% на прием и доставку печатной прессы по подписке через "Укрпочту" с 2020 года. Позже Смелянский также упоминал повышение тарифов на 12-15%.

Также "Укрпочта" в очередной раз призвала повысить тариф на доставку пенсий. В противном случае почтовый оператор откажется доставлять их с 1 января 2020 года. В 2018 году "Укрпочта" намеревалась и вовсе отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабинет министров и тогдашний президент Петр Порошенко вмешались в ситуацию и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и оператором.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама