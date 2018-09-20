"Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в миллиард гривен

Сегодня, 02:01

Заседание рабочей группы длилось три часа

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

От доставки пенсий населению ПАО "Укрпочта" в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Об этом в среду на расширенном заседании рабочей группы по изучению и решению вопросов реформирования объектов почтовой связи на территории Черниговщины, которое проходило в областном совете, заявил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский, сообщает Укринформ.

"Убытки" Укрпочты "от доставки пенсий в этом году составляют 1 млрд грн", – сказал руководитель Укрпочты.

По требованию присутствующих обратиться к Верховной Раде и правительству Украины с просьбой предоставить дотации государственному предприятию, которым является Укрпочта, Смелянский ответил, что не раз обращался, но ничего не добился.

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"Мы подавали правительству предложения включить определенные суммы в государственный бюджет, но ни одна цифра не была внесена", - отметил Смелянский.

Впрочем, присутствовавшие на заседании руководители районов и громад области, политические и общественные активисты не воспринимали таких оправданий. Они посчитали, сколько прибыли Укрпочте приносит одна почтальон продажей различных товаров и пришли к выводу, что он свою зарплату зарабатывает сам.

Заседание рабочей группы, которое длилось 3 часа и сопровождалось бурным митингом привезенных Радикальной партией из районов почтальонов и активистов, закончилось ничем. Люди видели полное отсутствие диалога и расходились.

Как сообщалось, недавно у "Укрпочты" официально появился гендиректор. Игорь  Смелянский по факту возглавлял "Укрпочту" с апреля 2016 года, однако избавился от приставки "и.о." только 17 августа 2018 года. "Укрпочта" также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" Александра Чернявского. 

Напомним, жители сельской местности ранее были возмущены заявлением "Укрпочты" о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий.

Публичное акционерное общество "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года. В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпочта". 
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